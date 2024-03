Előkerültek Ukrajna legrosszabb tankjai: úgy néz ki, nem merik őket a frontra vinni

Tavalyelőtt 28 M-55S típusú harckocsit kapott Ukrajna Szlovéniától, ezek a páncélosok lényegében alaposan modernizált T-55-ös harckocsik, de mivel így is rendkívül elavultak, éles bevetésen keveset láttuk őket. Úgy néz ki, az ukrán harcoló alakulatok egymás közt próbálják „lepasszolni” a régi tankokat és továbbra sem használják őket közvetlen harci érintkezésben.

Szlovénia 2022 őszén 28 darab M-55S típusú harckocsit adott Ukrajnának: ezek lényegében alaposan modernizált T-55-ösök, megkapták a Leopard 1-esek harckocsiagyúját, kaptak elektronikus tűzvezető rendszereket és robbanó-reaktív páncélzatot is. A 28 gépből eddig egyet lőttek ki biztosan, és nem azért, mert olyan jó harckocsik lennének.

Az M-55S-eket a modernizációtól függetlenül eddig nagyon ritkán láttuk éles harci bevetésen, ennek a fő oka nyilvánvalóan az, hogy minden modernizáció ellenére a T-55-ös egy rendkívül elavult harcjármű-platform és idős kora miatt műszakilag sem megbízható.

Pár napja előkerült egy felvétel, melyen az látható, hogy egy M-55S indirekt tűztámogatási feladatokat lát el a frontvonalon (vagyis kvázi tüzérségként működik), jelenleg a 127-es számú területvédelmi dandár használja őket.

A Forbes hosszas cikket közölt, melynek lényege, hogy az ukrán harcoló alakultok folyamatosan egymásra tolják az M-55-ösöket: először a 47-es gépesített dandár kapta meg őket, majd lepasszolták őket a 65-ösöknek, utánuk pedig az 5-ös számú harckocsizó dandárhoz kerültek a gépek. Azt nem tudni, hogy kerültek végül az eszközök a területvédelmisekhez.

Az ukrán katonák közt nyilvánvalóan nem túl népszerű az eszköz, ezért nem használják őket szívesen és közvetlen harcérintkezésben nem is vesznek részt. Kvázi tüzérségként nyilvánvalóan azért kezdtek el dolgozni, mert a Leopard 1-esek transzferje mellett elég 105 milliméteres lőszert kaptak az ukránok, a NATO-sztenderd 155 milliméteres lőszerből pedig egyre súlyosabb hiány van.

Végül érdemes megjegyezni: Oroszország még ennél is rosszabb, nem modernizált T-55-ösöket is használ, főleg a déli frontszakaszon. Ezek elsődleges célja az M-55S-ekhez hasonlóan indirekt tűztámogatás, de van róla bizonyíték, hogy frontvonalbeli harcokhoz is használták már a gépeket az oroszok, egy Robotine elleni támadás során.

Az idestova 70 éves T-55-ösök páncélzata, tűzereje, túlélőképessége és műszaki megbízhatósága messze nem elegendő a modern harcterek által támasztott kihívások leküzdéséhez. Ezek a gépek lényegében rozsdásodó acélteknők, melyek alacsony mobilitása és elégtelen páncélzata folyamatos életveszélynek teszi ki a kezelőket közvetlen harcérintékezés során. Bár az oroszok fő érve a járművek használata mellett az, hogy „még mindig jobb, mint gyalogolni,” nem biztos, hogy ez a megállapítás a kiterjedt páncélosok elleni aknamezők, páncéltörő drónok és irányított harckocsi-elleni tüzérségi fegyverek korában megállja a helyét.

