Megvan, ki veheti át a vezető nélkül maradt uniós országot, de az ellenzék választást akar

Egy nappal Leo Varadkar kormányfő érzelmes lemondóbeszéde után úgy tűnik, hogy Simon Harris lehet a következő ír miniszterelnök. A 37 éves Harris jelenleg felsőoktatásért és innovációért felelős miniszterként dolgozik a kormányban, de volt egy évig igazságügyi miniszter is. A politikus 2011-ben az ír parlament akkor legfiatalabb tagjaként kezdte országos karrierjét.

Harris azután lett az elsőszámú várományosa a megüresedő miniszterelnöki széknek, hogy három másik miniszter, akiket potenciális versenytársaknak tekintettek, kizárta, hogy megpályázná a pozíciót. Helen McEntee, Heather Humphreys és Paschal Donohoe mind megerősítették, hogy nem indulnak a Fine Gael párt vezetői posztjáért zajló versenyben. McEntee és Humphreys emellett nyilvánosan kijelentették, hogy Harrist támogatják.

Az új pártvezető jelölése helyi idő szerint csütörtök délelőtt kezdődött és hétfőn kora délután zárul. Ha mégis versenyhelyzet alakulna ki, a győztest április 5-én jelentik be a várakozások szerint. Leo Varadkar a Fine Gael szerda esti frakcióülésén egyértelmű támogatásáról biztosította utódját. Elmondása szerint parlamenti képviselő marad, de reméli, hogy a következő taoiseach az ír kormány élén húsvét után már hivatalba is léphet.

A félig indiai származású Varadkar 2017 és 2020 között, illetve 2020 óta volt Írország első nyíltan meleg miniszterelnöke.

Fine Gael shouldnt pick the next Taoiseach, you should. We need a General Election now. Its time for a new government. Its time for change. #GeneralElectionNow