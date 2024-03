Szakértők: nagyon úgy tűnik, hogy újabb európai országban játszaná el Moszkva az ukrajnai forgatókönyvet

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi elemzőintézet szerdai jelentése arról ír, hogy az oroszbarát moldovai autonóm terület, Gagauzia vezetőjének legújabb nyilatkozatai nagyon emlékeztetnek azokra az orosz állításokra, amelyek az Ukrajna elleni 2022-es inváziót megelőzték.