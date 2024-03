Történelmi veszteség: megsemmisült az első Themis UGV Ukrajnában

A Themis-szel egy orosz kamikaze-drón végzett, az esetről felvétel is megjelent. A gép láthatólag szállító konfigurációban működött, de nem volt rajta rakomány.

First confirmed loss of a Ukrainian (very likely German-delivered) THeMIS UGV. Germany has donated 14 of these UGVs to . 7 for CASEVAC and 7 as route clearance configuration, with payloads from French defense manufacturer CNIM Systèmes Industriels. #Ukraine