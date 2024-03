A háború eleje óta mindenki ettől retteg, erre figyelnek most az emberek

Ahogyan arról beszámoltunk, pár nappal ezelőtt az amerikai Newsweek megjelentetett egy cikket, melyben főleg arról spekulálnak, melyek lehetnek azok a települések, létesítmények az Egyesült Államokon belül, melyek egy atomháború esetén az orosz stratégiai csapásmérő erők célpontjává válhatnak.

Kékkel a nagyobb civil döntéshozói központokat, pirossal a nagyobb katonai támaszpontokat, sárgával a kommunikációs központokat jelölték.

A térkép szerint nukleáris célpont lenne

NEWSWEEK SAYS THESE ARE MOST LIKELY RUSSIAN TARGETS IN NUCLEAR EXCHANGE pic.twitter.com/8IHs8xlkLR