Elfogták az első terroristát Moszkvában

A szemtanúk beszámolói szerint 5-10 fegyveres támadta meg koncerthelyszínt, ebből 4, az orosz hatóságok körözési utasításai alapján elmenekült a tetthelyről.

Az alábbi, a neten keringő videó alapján legalább egy gyanúsítottat elfogtak:

Az orosz hatóságok jelentése szerint megtalálták az elkövetők kocsiját a parkolóban. A járművekhez tűzszerészeket is hívtak, akik átvizsgálták a járműveket. A beszámolók szerint további robbanóanyagot találtak a járművekben.

Más beszámolók arról szólnak, hogy több fegyveres túszokkal együtt barikádozta el magát a lángoló épületben. A Szövetségi Biztonsági Szolgálat emberei megrohamozták az épületet.

At least 3 additional Teams of Russian Special Forces from the Federal Security Service and Special Rapid Response Unit have now entered the Crocus Concert Hall after it was reported that several of the Gunmen had been Discovered inside of the Building, with them Holding several pic.twitter.com/aR97kbhouK