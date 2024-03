Kiszivárgott: Amerika dühöng az Oroszország elleni ukrán dróncsapások miatt, figyelmeztetést küldtek Ukrajnának

Oroszország felszólította Ukrajnát, hogy fejezze be az orosz energetikai létesítmények, például olajfinomítók elleni támadásokat, mivel ezek a kőolaj árának növekedését okozhatják, illetve megtorlást válthatnak ki orosz részről – írja a Financial Times három forrás alapján.

A folyamatos figyelmeztetéseket az ukrán belső biztonsági szolgálat, az SZBU, illetve a katonai hírszerzés, a GUR vezetőinek küldték Washingtonból.

Mindkét ügynökség fejleszti a drónprogramját, hogy oroszországi célpontokra tudjanak csapást mérni.

Az egyik forrás szerint

a Fehér Ház egyre idegesebb az elmúlt hetek ukrán dróntámadásai miatt,

melyek olajterminálokat, olajfinomítókat értek főleg Nyugat-Oroszországban.

Az olajárak már 15 százalékkal nőttek idén, miközben Joe Biden amerikai elnök most akarja beindítani elnökválasztási kampányát.

Washington attól is tart, hogy Oroszország megtorlásul a Nyugat által használt energetikai infrastruktúrát is támadhatja, például a Kazahsztánból induló CPC vezetéket, amelyet például az ExxonMobil és a Chevron is használ.

Az invázió elindulása óta már legalább 12 ukrán dróntámadás volt orosz finomítók ellen, csak ebben az évben kilenc. Ukrajna az orosz olajexport 60 százalékát fenyegeti a támadásokkal.

Egy a tervezésben érintett ukrán forrás szerint céljuk, hogy egyrészt az orosz haderőnek ne jusson elég üzemanyag, másrészt hogy a Kreml kevésbé tudja finanszírozni a háborút. Emellett szimbolikus célja is van a támadásoknak: közelebb vinni a háborút Moszkvához, és megmutatni, hogy az orosz légvédelem nem áthatolhatatlan.

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images