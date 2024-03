Lemondás, hatalmi harcok, korrupció: káosz az egyik utolsó kommunista országban

Alig egy éve iktatták be hivatalába Thuong elnököt, viszont máris távozni kényszerül pozíciójából. Hanoi csak kevés információt osztott meg az okokról, de az elmondások szerint a vezető „jogsértéseket követett el”. A lépés váratlanságát jelzi, hogy egyelőre még az egész ország csak találgatni tudja, hogy ki lehet majd a következő elnök Vietnamban. Átmenetileg Vo Thi Anh Xuan alelnök tölti be majd a tisztséget, az ő esetleges maradásáról később fognak dönteni. A távozást a párton kívül csütörtökön a nemzetgyűlés is jóváhagyta. A kommunikáció arra utal, hogy korrupciós vádak lehetnek a hirtelen lépés hátterében.

Thoung elnöksége alatt az egyik legfontosabb húzás az volt, hogy erősítette a kapcsolatokat Japánnal, a legmagasabb szintre emelték a diplomáciai összeköttetést. Ezen felül a kommunista párt korrupcióellenes kampányba kezdett, amely számos gazdasági és politikai vezető távozását eredményezte. Még a legmagasabb döntéshozó testületben, a Politbüroban is többen elvesztették a helyüket 2022 vége óta.

Az elnök távozása azért is meglepő, mivel még kifejezetten fiatal, és a jövőben azzal is számoltak, hogy esetleg ő lehet majd a pártfőtitkár.

A mostani események azt mutatják, hogy már két évvel a 2026-os pártkongresszus előtt súlyosbodnak a hatalmi harcok a kommunistáknál. Ilyen ülést ötévente tartanak, gyakorlatilag ez a legfontosabb döntéshozó ülés. A közelgő esemény azért lesz az országban kiemelkedő jelentőségű, mivel 15 év után várhatóan új főtitkárt kell választani, amely a legnagyobb hatalmat jelenti Vietnamban. Jelenleg Nguyen Phu Trong tölti be ezt a pozíciót egy formabontó harmadik ciklussal, ám egyelőre nincs ismert, egyértelmű utódja. Többen arról számoltak be, hogy a frakciók közötti harcok egyik legfontosabb eszköze a korrupciós vádak, ezeket akár egymás ellen is felhasználják a saját céljaik elérése érdekében.

Címlapkép forrása: Philip Reynaers / Photonews via Getty Images