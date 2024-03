Megnevezte az ukrán hírszerzés, szerintük ki felelős a moszkvai terrortámadásért

Oroszország saját maga szervezte meg a Crocus City-t ért terrortámadást, ehhez hasonlóan kezdte uralmát „a kremli zsarnok” is – jelentette ki Andrej Juszov, az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési osztályának egyik szóvivője.

A moszkvai koncerttermet legalább négy fegyveres támadta meg, akik válogatás nélkül kezdték gyilkolni egy zenei előadás résztvevőit, az incidens halálos áldozatainak száma már a 40-et is meghaladta. A Crocus City lángba borult, az orosz kommandósok most hatoltak be az épületbe.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 03. 22. Terrortámadás érte Moszkvát, lángba borult egy épület

Andrej Juszov, az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési osztályának egyik szóvivője szerint öntámadás történt: a „provokációt” szerinte a „Putyin-rezsim” különleges szolgálata szervezte meg, hasonlóan az 1999-es bombázásokhoz, melyek szerinte hatalomra segítették a „kremli zsarnokot.” Juszov úgy látja: „saját népe elleni bűnökkel kezdte és így is akarja befejezni” karrierét az orosz vezető.

Frissítés: a HUR hivatalos X-fiókjára is kirakta ezt a helyzetértékelést. Az ukrán hírszerzési szervezet szerint Oroszország öntámadást hajtott végre, hogy újabb mozgósítási hullámot jelenthessenek be.

Oroszországban pedig Ukrajnát sejtetik az incidens hátterében: Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök épp most küldött ki Telegramon egy üzenetet, melyben azt ígéri, hogy ha bebizonyosodik, hogy ukrán fegyveresek mészároltak, Oroszország is hasonló módon bánik majd a támadók „ideológiai vezetőivel.”

Az Egyesült Államok szerint nincs jele annak, hogy Ukrajna állna a támadás hátterében.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 03. 22. Reagált Amerika a Moszkvát sújtó szörnyű terrortámadásra

Címlapkép forrása: Getty Images