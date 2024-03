Orosz rakétacsapás érte Ukrajna legnagyobb vízerőművét

A Zaporizzsja megyében található, a Dnyeper (Dnipro) folyóra épített Dnipro Vízerőműben

tűz keletkezett, de a társaság szerint nem kell tartani attól, hogy átszakad a gát.

Zaporozhye Hydro power plant. Potato camera. It's hard to tell if the missile was intercepted here or not. Meanwhile Bandera's supporters demand that the Soviet legacy and monuments disappear, their wish is complete Decomunization. pic.twitter.com/iXTwEsIFac