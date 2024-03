Terrortámadás érte Moszkvát, lángba borult egy épület

A Ria Novosztyi beszámolója szerint pénteken este lövöldözés történt Moszkva északnyugati részén található Crocus City Hall koncerttermében. A tudósítás szerint három fegyveres géppisztollyal és gránátokkal támadt az épületre (az internetre kikerülő felvételeken csak kettőt látni).

A TASzSz információi szerint a koncert kezdete előtt érkeztek a fegyveresek, majd az előcsarnokban és magában az előadóteremben is tüzet nyitottak az egybegyűltekre. A szemtanúk szerint a robbanásokat csak később hallották, közvetlenül ezt követően gyulladt ki az épület teteje.

Breaking: A club and shopping center in Moscow, Russia appears to be the target of a terrorist attack. Multiple gunmen in military-style fatigues were recorded shooting at people with rifles at the concert hall. pic.twitter.com/VmCdxc1OzR

A baleset helyszínére több mint 50 mentőegységet vezényeltek ki

- közölte a moszkvai területi egészségügyi minisztérium. Velük együtt a rendfenntartó erők is a helyszínen vannak, köztük az Orosz Nemzeti Gárda egységei is.

Az előzetes információk szerint már legalább 12-en életüket vesztették a támadásban, 35 ember pedig megsebesült.

People who did not manage to evacuate Crocus City Hall were blocked by fire. Preliminarily, there may be around 100 of them. The roof of the building has started to collapse.To arrest the terrorists, all possible forces are brought to the scene, including those from Moscow - pic.twitter.com/f0YPvJMohX