Trump tőzsdére viheti egyik cégét, de a pénzeső sem lehet elég, hogy kikecmeregjen a gödörből

A jelek szerint Donald Trump volt amerikai elnök mindent bevet azért, hogy valahogy összegyűjtse a közel félmilliárd dolláros pénzbüntetésének kifizetéséhez szükséges pénzeszközöket. A legutóbbi hírek szerint a közösségi oldalát üzemeltető céget viheti tőzsdére, amelyből 3 milliárd dollárnak megfelelő részesedéssel bírna. Mindeközben kijöttek a várható republikánus elnökjelölt februári adománygyűjtési számai: a tetemes jogi kiadásai miatt ellenfele, Joe Biden demokrata elnök még mindig bőven lekörözi Trumpot a rendelkezésre álló kampánypénzek terén.

A BBC beszámolója szerint bejegyezhetik az amerikai Nasdaq tőzsdén a Trump Mediát, amely a Donald Trump korábbi republikánus elnök nevével fémjelzett Truth Social közösségi médiaplatformot működteti. A Digital World Acquisition Corp. vállalati részvényesei pénteken szavaznak majd arról, hogy felvásárolják-e a Trump Media nevet viselő céget. A tranzakció következtében a volt elnök 58%-os részesedéssel rendelkezne a létrejövő vállalatban, ami a Digital World jelenlegi részvényárfolyamán több mint 3 milliárd dollárt érne.

A Digital World egy úgynevezett SPAC, vagyis egy olyan céllal létrejövő akvizíciós vállalat, amelyet csak cégek felvásárlása céljából hoztak létre. A tőzsdei jegyzéssel óriási pénzeső hullhat Trump nyakába, aki jelenleg is azért küzd, hogy hétfőig összegyűjtsön 454 milliárd dollárt, vagy szerezzen egy összeget fedező kezeslevelet, hogy kifizesse a New Yorkban üzleti csalás miatt rá kiszabott pénzbüntetést. A republikánus politikus jogi ügyeinek jelenlegi állásáról itt írtunk nemrég bővebben.

Trump azonban a 3 milliárd dollár értékű részvényeit nem tudná azonnal készpénzzé tenni,

ugyanis a volt elnök legalább hat hónapig nem adhatja el őket – bár az új vállalat felmentést adhat neki ez alól. Trump így megpróbálhatna hitelt felvenni a részvények fedezetével, elemzők szerint viszont ebben az esetben egy bank valószínűleg jóval kisebb kölcsönt adna, mint amennyit a részvények papíron érnek, az üzlet kockázatosságára nézve.

Eközben nyilvánosságra hozták a Trump által belapátolt kampánypénzekről szóló újabb havi jelentést is - írja a The Hill. A várható republikánus elnökjelölt a februári adománygyűjtésben növekedést tapasztalt januárhoz képest: Trump kampánya 10,9 millió dollárt hozott össze a múlt hónapban, míg adománygyűjtő szervezetei közel 11 millió dollárt. A volt elnöknek így összesen mindössze 42 millió dollár készpénz volt a zsebében márciusban, ami jelentős jogi kiadásainak is betudható.

Trump ezáltal messze elmaradt Joe Biden teljesítményétől, aki

februárban nagyjából 53 millió dollárt gyűjtött össze, így márciusban 155 millió dollár készpénzzel gazdálkodhatott.

"Ez nagyon gyenge"

- ismerte el egy republikánus stratéga Trump számaival kapcsolatban. Eközben Joe Biden kampányának a kommunikációs igazgatója a volt ingatlanmogul korábbi valóságshow-műsorára utalt:

"Ha Donald Trump ilyen számokat produkálna a The Apprentice-ben, kirúgná magát"

- mondta a demokrata Michael Tyler.

