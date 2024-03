Véletlenül megrakétázta a saját hajóját Oroszország

Az esetről a Rain elnevezésű online orosz csatorna számolt be, egy legénységi tag hozzátartozójára hivatkozva. Az incidens 2024. március 19-én történt, a halászhajó legénységéből három fő életét vesztette el és további négy pedig megsérült.

A beszámoló szerint a legénység éppen pihenőre készült, amikor egy rakéta a kapitányi kabinba csapódott.

On March 19, a number of Russian media reported that the Russian Trawler Captain Lobanov sank in the Baltic Sea. Preliminarily, due to «an explosion» on board. Now information has appeared in the Russian media that the ship was sunk as a result of a Russian Navy missile pic.twitter.com/MxacRh0Zdr