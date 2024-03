Videó: lángokban áll Ukrajna egyik legnagyobb erőműve

Orosz rakétatámadások érték Ukrajna Harkiv városát, amelynek következtében a város áramellátása részben megszakadt. A támadások egy nappal azután történtek, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök légvédelmi rendszerek nyugati szállítását kérte sürgősen. Ihor Terehov, Harkiv polgármestere szerint péntek reggel 15 robbanást észleltek, amelyek áramkimaradást és a vízszivattyúk működésének leállását okozták. Az eset kapcsán halálos áldozatokról nem érkezett jelentés, ahogy azt sem tudni, hogy pontosan mekkora károk keletkeztek az 540 megawatt teljesítményű hő- és áramtermelő erőműben.

Harkiv 30 kilométerre helyezkedik el az orosz határtól Ukrajna északkeleti részén. A város gyakran célpontja az orosz bombatámadásoknak az invázió kezdete óta.

Footage of the consequences of the strike by the Russian Armed Forces on CHPP-5 in KharkovThis enterprise is one of the largest thermal power plants in Ukraine. As a result of the work of Russian artillery, it was put out of action. The fire after arrival is still being pic.twitter.com/Ot4wwoFN5J