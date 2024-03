Az éj leple alatt csaptak le Ukrajna cirkálórakétái: képeken a támadás eredménye

Korábban mi is beszámoltunk róla, az ukrán vezérkar szerint szombat éjjel a Krím félszigeten található Szevasztopol elleni támadás során eltaláltak két orosz partraszálló hajót (a Jamalt és az Azovot), egy kommunikációs központot, illetve a legújabb hírek szerint a Belbek repülőteret is.

Igaz, a legutóbbi állításra, miszerint a Belbek repülőtéren megsemmisítettek 3 darab Szu-27-es orosz harci repülőgépet, egyelőre semmilyen bizonyíték sincs (maga az ukrán vezérkar sem számolt be róla).

A médiában eddig megjelent felvételek alapján a kommunikációs center valóban találatot kapott, annak ellenére, hogy korábban Mihail Razvozsajev, Szevasztopol Moszkva által kinevezett kormányzója korábban azt írta, több mint tíz ukrán rakétát lelőttek.

