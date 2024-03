Ebből még nagy baj lehet: Ukrajna látványosan fittyet hány az Egyesült Államok figyelmeztetésére

Még pénteken szivárgott ki, hogy az Egyesült Államok felszólította Ukrajnát arra, hogy függessze fel az orosz olajfinomítók ellen indított támadásait. A washingtoni figyelmeztetés akkor a kőolaj árának megugrására és az orosz megtorlásra figyelmeztetett.

Az olajárak már 15 százalékkal nőttek idén, miközben Joe Biden amerikai elnök most akarja beindítani elnökválasztási kampányát.

Felvételek szerint Ukrajna egy nappal később, péntekről szombatra virradóra sikeres csapást mért a szamarai régióban található Kujbisev olajfinomítóra, illetve sikertelenül próbáltak csapást mérni a Novokujbisevszk olajfinomítóra (a két létesítmény mintegy 10 kilométerre fekszik egymástól). Az orosz média később arról számolt be, hogy a Kujbisev olajfinomító leállt a dróntámadás következtében.

Russian media report that Russian Kuybyshev oil refinery stopped working after a recent drone attack.Reportedly, damage has been caused to the AVT-4 and the plants production cycle was disrupted.This was the 12th attack on Russian oil refineries in the past three weeks. https://t.co/twOeHVlvgX