Egy képen minden, amit a Nyugat és Ukrajna is el akart kerülni

Úgy látszik újabb amerikai M2 Bradley-t sikerült kimenekíteni a harctérről Moszkva harcosainak, ez már a harmadik ilyen példány, amely keleti irányban hagyta el a harcteret. Az biztos, hogy az egyik páncélost korábban már vonatra rakták, a szerelvény azóta országos körúton van a „trófea” bemutatásával.

Another Captured Bradley, 72nd Confirmed Loss, and 3rd Confirmed Capture.This one in Avdiivka aswell pic.twitter.com/deTf6IvgSW