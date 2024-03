Elárulta Lengyelország, miért nem lőtte le az országa területére lépő orosz rakétát

A lengyel parancsnokság állítja, a hadsereg tudta, hogy az orosz rakéta Ukrajna irányába fordul majd, és nem csapódik be Lengyelországban. A rakéta lelövése a fegyveres erők műveleti parancsnokságának szóvivője, Jacek Goryszewski alezredes szerint kockázatokkal járt volna – számolt be róla az rmf24

Jacek Goryszewski, a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnokságának szóvivőjének elmondása szerint az orosz rakéta a meglepetés erejével szeretett volna élni, ezért manőverezett lengyel légtérbe. A szóvivő szerint ugyanis „Ukrajna légvédelme megtanulta, hogy a legtöbb orosz rakéta keletről vagy északról érkezik és a védők kevésbé számítanak nyugatról érkező támadásra”. Hozzátette, Oroszország szándékosan úgy manőverezi a rakétáit, hogy azok kitérőt tegyenek és nyugat felől találják el az ukrajnai célpontokat.

A szóvivő azt is elárulta, hogy a fegyveres erők műveleti parancsnoka döntött úgy, hogy nem nyitnak tüzet az orosz rakétára. Mégpedig azért, mert a rakéta

röppályájának, sebességének és magasságának értékelése azt jelezte, hogy a rakéta elhagyja a légterünket.

Goryszewski azt is hozzátette, hogy a rakéta lelövése nagyobb kockázatot jelentett volna a helyi lakosokra nézve, hiszen az orosz rakéta és az elfogórakéta törmelékei is lengyel területre hullottak volna. Ezért engedték, hogy továbbhaladjon Ukrajna felé, és ott csapódjon be.

A lengyel szóvivő szerint, ha a rakétáról azt feltételezték volna, hogy az lengyel területet céloz, azonnal kilőtték volna.

Korábban mi is beszámoltunk róla, az éjszakai nagyszabású rakétatámadás során egy orosz rakéta 39 másodperig, két kilométeres mélységben megsértette a lengyel légteret, mielőtt továbbhaladt Ukrajna irányába.

