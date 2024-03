Felvétel: Ukrajna csattanós választ adott az orosz rakétatámadásokra

Hadseregünk visszaverte a Szevasztopol elleni nagyszabású támadást

– írta a Telegram üzenetküldő alkalmazásban Mihail Razvozsajev, a Krím félszigeten található, de külön közigazgatási egységként kezelt város Moszkva által kinevezett kormányzója.

A kormányzó szerint több mint 10 ukrán rakétát lőttek le, egy nőt repeszsérülésekkel szállítottak kórházba, több épület és egy gázvezeték pedig megrongálódott. A tengeri és szárazföldi közlekedést órákra felfüggesztették a támadás után.

A közösségi médiában terjedő felvételek és információk szerint egy brit gyártmányú Storm Shadow rakéta eltalálta az orosz Fekete-tengeri Flotta egy kommunikációs központját.

Ukrainian missiles struck the 744th Communications Center of the Black Sea Fleet in Russian-occupied Sevastopol, Crimea, which is the communication and coordination nerve center of Russian air, navy, and air defense assets in the Black Sea. pic.twitter.com/NR6Bumn1I3