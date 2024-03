Kimondta a védelmi miniszter: lényegében használhatatlan az orosz fekete-tengeri flotta

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a Krím-félszigeten található Szevasztopolt az éjszaka folyamán ukrán támadás érte. Az ukrán csapatok nagy valószínűséggel Storm Shadow / SCALP-EG robotrepülőgépeket használtak, később a kijevi vezérkar két Ropucsa-osztályú deszanthajó találatát jelentette.

A pontos károkról, vagy épp a találat tényéről egyelőre nincs rendelkezésre álló információ.

Ennek ellenére a brit védelmi miniszter, Grant Shapps kommentálta az eseményeket:

Putyin folyamatos ukrajnai megszállása hatalmas veszteségeket okoz Oroszország Fekete-tengeri Flottájának, amely jelenleg funkcionálisan inaktív. Oroszország 1783 óta hajózik a Fekete-tengeren, de most kénytelen a flottáját a kikötőkbe száműzni. És még ott is elsüllyednek Putyin hajói!

– írta a brit védelmi miniszter.

Putin's continued illegal occupation of Ukraine is exacting a massive cost on Russia's Black Sea Fleet which is now functionally inactive. Russia has sailed the Black Sea since 1783 but is now forced to constrain it's fleet to port. And even there Putin's ships are sinking! https://t.co/Oghcis4xcP