Amerikai elemzők: megvan az oroszok következő nagy célpontja, de van egy kis bökkenő

Az ISW szerint az orosz erők már 1,5 kilométerre közelítették meg Csasziv Jart, orosz katonai bloggerek szerint pedig a csapatok haladnak előre a város külső részei felé.

Az orosz védelmi minisztérium szombaton azt állította, elfoglalták a Csasziv Jartól keletre fekvő Ivanivszkét, de ezt az ISW nem tudja megerősíteni.

Az orosz erők tavaly novemberben kezdtek helyi támadó műveletekbe, melyek célja egyrészt a tavaly nyári ukrán ellentámadás során Bahmut környékén visszafoglalt területek újbóli elfoglalása, másrészt Csasziv Jar bevétele. Ugyanakkor az elmúlt négy hónapban az oroszok csak marginális taktikai eredményeket értek el Bahmuttól északnyugatra és nyugatra.

Egyes orosz források szerint ezek a támadóműveletek egy intenzívebb támadás előkészületei Csasziv Jar körbekerítéséért és elfoglalásáért.

Az ISW a rendelkezésére álló felvételek alapján azt állítja, hogy az ukránok jelentős erődítéseket hoztak létre Csasziv Jar körül, és az oroszok a jelenlegi támadási tempóval nagyon nehezen tudnák ezeket áttörni.

