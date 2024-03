Nem áll le Ukrajna: az éj leple alatt mértek súlyos csapást Oroszországra

Tovább folytatja Ukrajna az orosz energetikai- és olajipari infrastruktúra elleni drónhadjáratot, ezúttal a rosztovi régióban található novocserkasszki hőerőművet érte dróntámadás.

A helyi lakosok arról számoltak be, hogy legalább tíz drónt hallottak átrepülni a rosztovi terület felett, közvetlenül a robbanások előtt. A csapás az egyik transzformátorállomást érte, amely hatására két blokk működését kénytelenek voltak ideiglenesen felfüggeszteni.

️Russia: Novocherkassk District Thermal Power Plant in Rostov region is on fire after multiple Ukrainian drone strikes. At least 2 of the 8 power units are offline. The power plant had 2258 MW capacity. pic.twitter.com/0zcM6kdYuc