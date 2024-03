Végső leszámolásba kezdett Oroszország: megindultak legmodernebb hiperszonikus fegyverei

A Kyiv Post forrásai szerint a rakéták azokat a helyiségeket célozták meg, ahol magas rangú SBU-tisztviselők tartózkodtak.

Az ukrán légierő közleménye szerint a rakéták nem érték el céljukat, a Kijev környéki légvédelem ugyanis megállította a támadást. A Kyiv Post beszámolója szerint a légvédelmi szirénák ukrán idő szerint körülbelül 10:30 körül szólaltak meg, majd nem sokkal később két erős detonáció hallatszódott. A lehulló törmelék így is 2 épületet megrongált, öt ember pedig megsebesült az incidensben.

Más beszámolók azt írják, hogy nem volt légiriadó a támadás előtt, mivel a hiperszonikus fegyverek kevesebb, mint 3 perc alatt tették meg az utat a Krím és Kijev között. Ez alapján - no meg a közösségi médiába felkerült felvételek szerint az Oroszország által kilőtt rakéták 3M22 Cirkon hiperszonikus cirkálórakéták voltak.

Parts of a downed Russian hypersonic cruise missile 3M22 Tsirkon. Today in Kyiv. Two such missiles were launched by Russians from Crimea. Both were reportedly downed. https://t.co/m9RjgbBmrg