Videó: bevetették az ukránok a kétes hírű fegyvert Avgyijivkában

A felvételen jól látszódik, amint az avgyijivkai kokszgyár területén sok apró robbanófej szóródik szét, vélhetően egy 155 mm-es tüzérségi lőszerből. Az egyik ilyen másodlagos töltet el is talál valamit, ami lángra kap.

Az ukrán források szerint egy aknavető lőszerkészletét trafálták telibe, ezt azonban a távolról készült videó alapján nehéz megállapítani.

Avdiivka, Ukrainian forces drop 155mm DPICM cluster munition fire on a Russian mortar position in the coke plant, destroying it. pic.twitter.com/JGJFnikACF