Videó: hihetetlen hibát vétett az orosz vadászgép, egész városrészek maradtak áram nélkül

Az X nevű közösségi platformra felkerült videó tanúsága szerint az egyik orosz vadászgép Voronyezs város mellett hajt végre valamilyen műveletet alacsonyan szállva. A gyakorlat közben a Voronyezs folyó csatornája felett halad mindössze pár tucat méterre a felszíntől, amikor a felvételek tanúsága szerint egyszerűen nekirepül a magasfeszültségű vezetéknek.

Russian fighter jet flew between power lines, damaging the wires and leaving part of Voronezh without power. pic.twitter.com/TMnQ8hgQO4