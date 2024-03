Felvételek: kártyavárként omlott össze egy híd, miután nekiütközött egy teherhajó

Áldozatokról egyelőre nem érkeztek jelentések. Maryland állam tűzoltósága az incidenst tömegbalesetnek nevezte, információik szerint jelenleg legkevesebb hét embert keresnek a Patapsco folyó vízében.

Helyi idő szerint hajnal fél 2-kor csapódott egy teherhajó a baltimore-i Francis Scott Key hídnak, az ütközést követően a hajótest kigyulladt, majd elsüllyedt. Az incidens során több jármű is a vízbe zuhant.

Is it me or this looks very deliberate Full video of Baltimore Bridge Collision/Collapsing pic.twitter.com/ti4Zziid0c