Pengeélen táncol Trump pártja: egyre súlyosabb a belharc

Portfolio 2024. március 26. 11:29

Claudia Tenney republikánus kongresszusi képviselő tegnap aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy miután több pártbeli kollégája is bejelentette idő előtti lemondását, a megüresedő helyek következtében a Republikánus Párt kutyaszórítóba kerülhet. A New York-i képviselő még azt is kilátásba helyezte, hogy emiatt a demokraták a novemberi választások előtt átvehetik az alsóház irányítását. Ha ez nem lenne elég, múlt héten Marjorie Taylor Greene képviselő azzal robbantott bombát, hogy "figyelmeztetésképp" Mike Johnson házelnök eltávolítását kezdeményezte, aki mindössze tavaly október óta tölti be a posztot.