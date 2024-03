Brit hírszerzés: fél éve a bolondját járatják az orosz haderővel, Moszkva megelégelte

A brit hírszerzés mai is megosztotta napi jelentését, ezúttal Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter legutóbbi bejelentésével foglalkoztak.

Az orosz védelmi miniszter 2024. március 20-án jelentette be, hogy létrehoznak egy, a Dnyeperen szolgálatot teljesítő folyami flottilát. Az alakulat a vízi utak biztosításáért lesz felelős, amelyek elválasztják egymástól az orosz és ukrán ellenőrzés alatt álló herszoni területeket.

A brit hírszerzés szerint Oroszország egyértelmű célja, hogy megakadályozzák az ukránok folyón átnyúló műveleteit. A Dnyeper túlpartján lévő hídfőállásokat már több, mint fél éve alakították ki az ukrán tengerészgyalogosok, és eddig nagy áldozatok árán, de sikerült tartani magukat Krinkij településen.

Az orosz haderő, bár rengeteg támadást indított az egyetlen település visszavételére, de ezek rendre kudarcba fulladtak.

A brit hírszerzés azt is kiemelte, hogy az orosz tengeri drónok komoly fenyegetést jelentenek az orosz fekete-tengeri flotta hadihajóira is, ez hatványozottan igaz lesz a sebezhetőbb, és az ukrán bázisokhoz közelebb operáló folyami flottára is. Az új orosz flotta így várhatóan csak nagy veszteségek árán fogja tudni ellátni a feladatait.

