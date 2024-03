Elmondta Szijjártó Péter az orosz médiának, kinek a győzelmére számít a magyar kormány

Interjút adott Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter az orosz állami TASzSz hírügynökségnek az Atomexpó 2024 nevű orosz energetikai fórumon. Bár a fő téma az orosz-magyar energetikai együttműködés volt, Szijjártó beszélt a kormány háborúval kapcsolatos álláspontjáról is.

A TASzSz első kérdése az orosz-magyar energetikai együttműködést firtatta, Szijjártó Péter ezt „extrém hatékonynak” nevezte. Hozzátette: Magyarország energiabiztonsága szempontjából Oroszország kulcsfontosságú partner, legyen szó gázról, olajról vagy atomenergiáról. Szijjártó arra is kitért, hogy várhatóan a következő évtized első felében kezdi meg működését a Paks 2-es projekt, mellyel jelentősen növekszik az ország atomenergia-használata. Az új atomreaktorok építése áprilisban kezdődik, jelenleg az építési munkálatok 12%-a valósult meg.

Szijjártó beszélt a háborúról is.

Tudja, az álláspontunk teljesen egyértelmű, ha a szomszédunkban dúló háborúról van szó. Úgy látjuk, Oroszországot nem lehet legyőzni ebben a háborúban. Ugyanakkor a nyugati fegyverszállítmányok miatt Oroszország túl nagyot sem tud nyerni. Ezért mindenképpen tárgyalni kell majd. Ha úgyis tárgyalni kell majd, kérdésem csupán az, hogy miért nem kerül erre sor inkább előbb, mintsem később?”

– ismerteti a kormány álláspontját a miniszter.

Arra is kitért: határozottan ellenzi a magyar kormány NATO-katonák Ukrajnába küldését, illetve beszélt arról is, hogy reméli, hogy az EP-választásokon a jobboldali pártok fognak tarolni, melyek szerinte nyitottabbak egy pragmatikus, békét ösztönző megközelítésre Oroszországgal kapcsolatosan. Szijjártó azt is megemlítette, hogy ellenzi az EU által befagyasztott orosz vagyonelemek végleges elkobzását, mert szerinte ez el fogja riasztani az Európába irányuló befektetéseket.

Szijjártó végül arra is kitért, hogy továbbra is várja Magyarország az orosz látogatókat, a vízumkiadási procedúra nem változott a háború ellenére.