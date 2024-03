Minden erejével Ukrajna támogatására koncentrál az európai katonai hatalom: keményen felpörgetik a hadiipart

Sebastian Lecornu, a párizsi védelmi miniszter kijelentette, hogy országa a továbbiakban is kész Ukrajnát támogatni a háborúban. A tárcavezető beszédében külön kiemelte a csúcstechnológiás precíziós irányítású bombák és modern tüzérségi eszközök szállításának fontosságát. Hozzátette, hogy

a fenyegető orosz agresszió miatt Franciaország újrafegyverkezik és erősíti védelmi képességeit.

A miniszter bejelentette, hogy 2024-ben 600, míg 2025-ben már 1200 darab AASM irányított bomba gyártását tervezik. Az AASM egy fejlett bombavezérlő rendszer, amely lehetővé teszi a hagyományos bombák pontos célba juttatását akár 70 km távolságból is.

Az ukrán légierő már használja ezeket a rendszereket MiG-29-es vadászgépeken, és tárgyalások folynak az amerikai F-16-os vadászgépek felszereléséről. Emmanuel Macron francia elnök korábban bejelentette, hogy havonta 50 darab AASM bombakészletet terveznek szállítani Ukrajnának. A francia kormány ezen felül növelni kívánja a tüzérségi lőszerek gyártását is:

2024-ben mintegy 100 ezer lövedék gyártása várható, melyből 80 ezer kerül Ukrajnába. Jelenleg havonta mindössze 2000 darabot szállítanak.

Lecornu hangsúlyozta, hogy Franciaország alkalmazni fogja alkotmányos jogkörét az ipari kapacitások rekvirálása és a fegyvergyártók prioritásainak meghatározása érdekében. Párizs célja ezzel a gyorsabb termelés és a harctéri helyzet megváltozásának elérése Ukrajnában. A Caesar önjáró lövegek gyártása is folyamatban van Kijev számára, összesen 78 rendszer szállítása várható. Emellett Franciaország VAB páncélozott személyszállító járműveket és AMX-10 felderítő járműveket is adományoz a kelet-európai országnak. Macron elnök korábban felvetette francia csapatok Ukrajnába telepítését is, ami Oroszországtól éles reakciót váltott ki.

Címlapkép forrása: Gian Marco Benedetto/Anadolu via Getty Images