Ritka felvétel: összecsapott az ukrán Bradley az orosz páncélossal

A felvétel állítólag a donyeck megyei Berdicsi térségében készült, ahol egy, az Amerikai Egyesült Államok által adományozott M2A2 Bradley gyalogsági harcjármű a 25 milliméteres Bushmaster gépágyújával tüzet nyit a közelben található orosz BTR-80-as páncélozott szállító harcjárműre. A felvételen látható, hogy az orosz pszh a találatok következtében megsemmisül.

Berdychi, Donetsk Oblast, a Ukrainian M2A2 Bradley IFV engages a Russian BTR-80 with 25mm Bushmaster chaingun fire while moving south of the village. pic.twitter.com/AOWGogCHCZ