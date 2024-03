Kötélnek állt a szuperhatalom: nem fenyeget atomháború, indulhatnak a csúcsfegyverek Ukrajnába

Az Egyesült Államok korábban ellenállt Ukrajna kérésének a nagy hatótávolságú ATACMS rakéták szállítására. Az elmúlt időszak eseményei következtében Washington újraértékelheti álláspontját - számolt be a Defense One

Az Egyesült Államok 2021 óta kap kéréseket Ukrajnától a nagy hatótávolságú ATACMS rakétákra vonatkozóan, amelyeket eddig a Fehér Ház határozottan elutasított. A helyzet azonban változik, mivel C.Q. Brown tábornok, az egyesített vezérkari főnökök elnöke újságíróknak nyilatkozva azt említette, hogy az eszkaláció kockázata csökkent. Ezzel arra utalt, hogy Oroszország korábban arra figyelmeztetett, hogy az ilyen fegyverek Ukrajnának történő átadása vörös vonalat jelentene számukra, mivel ez lehetővé tenné Ukrajna számára Moszkva célba vételét. Mark Milley amerikai tábornok szerint ezek a nyilatkozatok jelezték, hogy Oroszország hogyan reagálna bizonyos intézkedésekre.

Korábban magas rangú katonai tisztviselők rámutattak arra, hogy ha Ukrajna megkapná ezeket a fegyvereket, az Oroszországot nukleáris válaszlépésre vagy egy NATO-partner megtámadására ösztönözné.

Ennek ellenére jelentések szerint az Egyesült Államok megfontolhatja a rakéták kis mennyiségben történő küldését Ukrajnának.

Jake Sullivan, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója nem erősítette meg ezt a hírt, de jelezte, hogy ha lesz valami bejelenteni valójuk, azt megteszik. Brown tábornok sem erősítette meg hivatalosan ezt a lépést, de utalt arra, hogy Oroszország mérsékelt válasza az ukrán dróntámadásokra lehetőséget adott az ATACMS rakéták küldésének újraértékelésére.

Megfigyelők és néhány köztársasági törvényhozó is sürgeti az Egyesült Államokat ezeknek a rakétáknak a küldésére Ukrajnának. A csúcstechnológiás eszközök lehetővé tennék Ukrajna számára több pontból is orosz állások támadását anélkül, hogy közvetlenül a frontvonalon kellene lenniük. Brown tábornok hangsúlyozta ennek fontosságát és azt is megjegyezte, hogy bár Ukrajna továbbra is tüzérségi támadásoknak lesz kitéve. Egy nagyszabású orosz offenzíva valószínűségét alacsonynak tartja jelenleg.

