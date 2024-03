Nagyot változott a világ Kijevben: már mégsem akkora a baj?

Interjút adott Olekszandr Szirszkij, az ukrán erők főparancsnoka, amelyben a mozgósítandó ukrán erők létszámáról is beszélt. Meglepetéssel is szolgált a kijelentésével, szerinte Kijev teljesen átszabta az eddigi elvárásait – számolt be a Kyiv Independent.