Videó: orosz offenzívára számítanak az ukránok, de nem várják felkészületlenül a támadást

Az elmúlt hetekben több hír is érkezett arról, hogy Oroszország összevonja a haderejét egy átfogó támadáshoz az ukrán védelmi állások ellen. Kijev komoly előkészületeket tesz a potenciális offenzíva elhárítására.

Egyre több forrás állítja, hogy Moszkva nagyszabású támadó hadműveletet készít elő Ukrajna ellen, amelynek a célja, hogy jelentős területet tudjanak az ellenőrzésük alá vonni. Kijev úgy döntött, hogy jelentős védelmi beruházásokat fognak megvalósítani. Egy friss felvételt is közé tettek, ahol Zaporizzsja megyében láthatóak az építkezések, amelyben lövészárkok és erődítmények rendszerével erősítik meg az állásaikat. A videón az is látható, hogy a harckocsik elleni akadályokat is telepítenek az állásokhoz.

Ukraine is building more fortifications in the Zaporizhzia direction. pic.twitter.com/0UT4ElR7Zi — NOELREPORTS () March 29, 2024

Emlékezetes, hogy 2023 nyarán az ukránok offenzívát indítottak az oroszok által elfoglalt ukrajnai területek ellen, amely nem járt sikerrel. A több mélységgel bíró védvonalakon fennakadtak a támadó csapatok. Az orosz rendszert akkor hasonló logika mentén építették ki, mint a felvételeken látható rendszert.

Korábban többször is aggodalmak merültek fel, hogy az ukrán vonalak nem elég erősek, ezért egy nagyszabású hadművelettel akár jelentős területeket tudnának elfoglalni az oroszok.

Korábban hasonló dilemmák merültek fel Avgyijivka városánál is. Ott napok alatt foglalt el több települést is az orosz haderő.

Címlapkép forrása: Andrew Kravchenko/Bloomberg via Getty Images