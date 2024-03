Szlovák választások: ismét felsültek a közvélemény-kutatók, de az igazi izgalom még csak most következik

Március 23-án tartották a szlovák elnökválasztás első körét, amelyben váratlan mértékű vereséget szenvedett a kormánypártok jelöltje, Peter Pellegrini. A felmérések a hétvége előtt még rendre őt hozták ki győztesnek, aztán végül több mint 5 százalékkal maradt el a nagy győzelmet arató, az ellenzéki pártok által jelölt Ivan Korčok volt külügyminiszter mögött. A jelenség egyáltalán nem egyedi, sőt, már gyakorlatilag sorozatosnak tekinthető. Az elemzésben azt tekintjük át, hogy az első fordulós eredmények fényében milyen kilátásai vannak a jelölteknek a következő fordulóra, amelyre majd április 6-án kerül sor az országban.

Meglepő eredményeket hozott a szlovákiai elnökválasztás első fordulója. A két továbbjutó valóban az lett, akikre előzetesen számítani lehetett: a kormánypárti jelölt Peter Pellegrini, valamint fő riválisa, Ivan Korčok volt külügyminiszter. A meglepetést az okozta, hogy az előzetesen fej-fej mellé mért jelöltek közül az utóbbi tudott felülkerekedni, ráadásul nem is kevéssel.

Az első kör eredményei, és a kilátások

Az első körben a korábbiaknál magasabb volt a szavazási kedv, a választásra jogosultak 51,9 százaléka adta le a szavazatát valamelyik jelöltre. Öt évvel korábban ez az arány csak 48,74 százalék volt, tíz éve 43,39 százalék, 2009-ben 43,62 százalék. Eddig csak az 1999-es, legelső közvetlen elnökválasztás során járultak többen a szavazóurnákhoz. Az akkori részvétel szinte megismételhetetlennek tűnik az országban, hiszen a választásra jogosultak több mint 70 százaléka vett részt az államfő megválasztásában.

A hagyományosan két héttel az első kör után megtartott második fordulóra mozgósítottak száma döntő hatást gyakorolhat a végkimenetelre is.

Hiába kapott ki Peter Pellegrini az első körben a vártnál jóval nagyobb mértékben, az esélyei továbbra sem szálltak el teljesen. A legnagyobb esélyt az jelenti számára, hogy a harmadik helyezett, önmagát nemzetinek és kereszténynek tituláló Štefan Harabin szavazói a második fordulóban majd inkább a Hlas első emberét fogják támogatni. Ha szimplán ezeket a szavazatokat vesszük, akkor máris meg lehet a kormánypártok jelöltjének az áhított többség, mivel körülbelül 124 ezer szavazattal kapott ki, miközben a harmadik helyezett 264 ezer szavazó támogatását élvezhette. Apró bökkenő, hogy a korábbi kormányfő Pellegrini körül most éppen egy magánrepülőgépes botrány kezd kibontakozni, ami súlyos károkat okozhat számára jövő szombaton. Ez pedig a nemzeti érzelmű szavazókat is eltántoríthatja tőle.

Hasonló események játszódtak le öt évvel korábban is, amikor a második helyen szintén az akkori kormánypárt, a Smer támogatásával induló független jelölt, Maroš Šefčovič végzett. Akkor a jelölt az első fordulóban mindössze a szavazatok alig több, mint 18 százalékát szerezte meg. Ez körülbelül 400 ezer voksot jelentett, miközben az akkor is induló Harabin egészen közel került hozzá, 5 százaléknál is kisebb volt a különbség kettejük között. A második fordulóban aztán Šefčovič majdnem megduplázta a szavazatai számát, a szlovák legfelsőbb bíróság egykori vezetőjének szavazói tömegesen pártoltak át hozzá, valamint a vélhetően a szélsőséges Marian Kotleba nacionalista táborából is jelentős többletet tudott szerezni. Nagy volt viszont a lemorzsolódás, a második körben már csak a választásra jogosultak 41,8 százaléka jelent meg. Ez aggodalmakat kelthet most is Pellegriniben. Kotleba most elenyésző szavazatot kapott, miközben Harabin a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) jelöltjének, Andrej Dankonak a szavazatait is megkapta, aki bár visszalépett, de előtte kifejezetten Pellegrini elleni kampányt folytatott. Ez azért is különös, mert az SNS egyébként jelenleg is kormánykoalícióban van a Hlassal és a Smerrel.

EZ A körülmény viszont eredményezheti azt, hogy a nemzeti szavazók egy része inkább nem megy el leadni a voksát a második fordulóban.

A részvétel számít?

A korábbi elnökválasztások második fordulójában a részvételi arány eltérően mozgott. 2009-ben és 2014-ben a második fordulóban hatalmas mozgósítást sikerült elérni, míg 2019-ben még csökkent is a résztvevők száma. Ebben viszont nagy szerepet játszik az a tény, hogy akkor hatalmas különbséggel nyert Zuzana Čaputová az első fordulóban, kevéssel átlépve a 40 százalékos küszöböt, 22 százalékos előnyt szerezve. A választók azt gondolhatták, hogy a következő elnök személye tulajdonképpen eldőlt, ezért a második fordulóra már sokan inkább otthon maradtak. Hiába hajrázott azonban hatalmasat Šefčovič, és növelte 87,9 százalékkal a szavazatai számát, ez még mindig kevésnek bizonyult. Érdekesség, hogy ennek ellenére a későbbi államfő is sok szavazót tudott begyűjteni maga mellé.

Az azt megelőző elnökválasztások alkalmával viszont a második fordulóba jutott jelöltek között szoros verseny rajzolódott ki. 2014-ben a kormánypárti Robert Fico 28,01 százalékos eredménnyel húzta be az első fordulót, a független Andrej Kiska 24,01 százalékkal követte. A második fordulóban aztán hatalmas eredményeket ért el a mozgósítás: ekkor több mint 300 ezer olyan választó járult az urnákhoz, aki az első körben nem ment el szavazni. Különösen izgalmasnak tűnt, hogy mindkét jelölt kifejezetten alacsony eredményt ért el az első körben, ezért minden egyes kieső szavazat hatalmas értékkel bírt a jelöltek számára. Az első körben győztes Fico hatalmasat hajrázott, 68 százalékkal több szavazója lett a második fordulóban, azonban ezzel sem tudott nyerni. Kiska ugyanis szinte megháromszorozta a táborát, 186,6 százalékkal emelte a szavazói számát. Ezzel az eredménnyel nemcsak megelőzni tudta a vetélytársát, hanem magabiztos, 59,39 százalékos egyértelmű győzelmet is aratott.

A korábbi tapasztalatok jelenleg mindkét jelöltnek az előnyére és a hátrányára is válhatnak egyszerre.

2023 őszén a jelenlegi kormánypártok csak nehezen tudtak megállapodni a koalíció megkötéséről, amelyben a nacionalista üzenetekkel kampányoló, de szociáldemokrata Smer összeállt a szintén baloldali Hlassal, a harmadik párt pedig a jobboldali nacionalista SNS lett. Mi sem bizonyítja jobban a kormányban a széthúzást mint az, hogy a konzervatív értékek mentén felsorakozó nemzeti formáció végül nem is állt be most Pellegrini jelöltsége mögé. Ez pedig aggodalmakat kelthet a korábbi kormányfő kampányát illetően.

A felvidéki magyarság kiemelt szerepe

Az első körben a Szlovákiában élő magyarajkú lakosságnál a részvételi kedve alulmúlta az országos átlagot. Ez szinte már trendszerű, amely azt jelzi, hogy az elnökjelöltek nem tudnak olyan üzeneteket megfogalmazni, amelyek kellő hatást gyakorolnak a helyiekre. Annak ellenére is kevesen járultak az urnákhoz, hogy Forró Krisztián személyében magyar jelöltre is lehetett szavazni. A Magyar Szövetség színeiben induló politikus eredményein is meglátszott a lagymatag lelkesedés, a remélt 4 százalék helyett csak a szavazatok 2,9 százalékát érte el. Az etnikai alapon szerveződött politika végéről már fél évvel ezelőtt is több hang szólt az országban, mivel magyar képviselet akkor sem került Pozsonyba.

A mostani eredmények viszont azt jelzik a Magyar Szövetség számára, hogy a közelgő európai parlamenti választásokig alaposan át kell gondolniuk a stratégiájukat.

Korcok almost won one of the hungarian districts as well pic.twitter.com/fNP9JM3AMz — Infrastructure (explained) March 24, 2024

A magyarság most azonban gyorsan az országos politika célkeresztjébe került. Mindkét fél igyekszik megszerezni a szavazatukat, amely akár döntő is lehet a kiélezett második fordulóban. Korčokról a kampányban gyakran állították, hogy valójában magyarellenes nézeteket vall, az ellenzék jelöltje ezt viszont az első fordulós győzelmi beszédében megpróbálta elhárítani, amikor magyarul is köszönetet mondott a választóknak. A vádak abból fakadnak, hogy a korábbi külügyi tárcavezető hivatali ideje alatt gyakran került összetűzésbe a magyar kormánnyal, többször kritizálta Budapestet. A volt külügyminiszter kampányában most kiemelt hangsúlyt fektet a kormánypárt elégedetlen híveire, szívesen venne el szavazatokat a riválisától, igyekszik megszólítani a kiábrándultakat.

A kormány március 27-én kihelyezett ülést tartott a felvidéki magyarság egyik legfontosabb központjában, Galántán, ahol a galántai és a dunaszerdahelyi járások fejlesztési lehetőségeiről kívántak tárgyalni a térségi vezető politikusokkal. A vádak szerint ez azonban nem szolgált más célt, minthogy szövetségese, Robert Fico kormányfő hozzásegítse Peter Pellegrinit az államfői székhez a magyarok szavazatainak megnyerésével.

Számháború

Az első forduló utáni következtetéseket levonó első felmérések már meg is jelentek, amelyet az AKO ügynökség prezentálta a TV JOJ megbízásából. A legfontosabb szerepet most a bizonytalanok töltik be. A szavazást az első körben kihagyók 44 százaléka fogalmazott úgy, hogy a második körben sem vesz részt a voksoláson. A fennmaradó 56 százalék azonban meggyőzhetőnek bizonyul, az adatok pedig az ellenzéki jelöltnek kedveznek.

Korčokra szavazna a korábbi bizonytalanok 25 százaléka, míg Pellegrinire csak a 15 százalék.

Az első kört kihagyó válaszadók 16 százaléka még nem döntötte el, hogy végül kire húzzák be az x-et. Az is kérdés volt, hogy a két tábor közül melyik a kitartóbb, ebben is a volt külügyminiszter számára kedvezően alakulnak a trendek, az ő szavazói 97 százalékban vennének részt a második körben, míg a jelenlegi szlovák parlamenti házelnök esetében ez csak 93 százalék.

A kevesebb szavazatot kapott elnökjelöltek támogatói között eléggé vegyes eredmények születtek:

a 264 ezernél is több szavazatot begyűjtő, ezzel 11,7 százalékos eredményt elérő Štefan Harabin táborának többsége (68 százalék) a kormánypártok jelöltjét választaná és csak 6 százalék húzná be az ellenzéki jelöltet. A fennmaradó válaszadók még nem döntöttek, vagy inkább nem mennek el a második körben leadni a voksukat.

A fennmaradó válaszadók még nem döntöttek, vagy inkább nem mennek el a második körben leadni a voksukat. A 2,9 százalékos eredményével negyedik helyet elérő Forró Krisztián támogatói körében jelentős a megosztottság. A 65 ezer szavazó 31 százaléka Korčok mellett foglalt állást, míg 28 százalék Pellegrinit támogatja a második körben. A magyar jelölt mindkét jelölttel megbeszélt találkozót a lehetséges támogatásáról. Végül a Hlas vezérével egyezett ki, mögé sorakozott fel a második körben. Külön pikantériája az ügynek, hogy ezt a pártja tudta nélkül tette, a Magyar Szövetség nem állt be senki mögé.

A magyar jelölt mindkét jelölttel megbeszélt találkozót a lehetséges támogatásáról. Végül a Hlas vezérével egyezett ki, mögé sorakozott fel a második körben. Külön pikantériája az ügynek, hogy ezt a pártja tudta nélkül tette, a Magyar Szövetség nem állt be senki mögé. Igor Matovič volt miniszterelnök végzett ötödikként 49 ezer ember támogatásával (az általa vezetett kormányban volt külügyi tárcavezető Korčok), esetében – nem meglepő módon – a szavazói között a volt külügyminiszter számít nyerőnek (56 százalék) a jelenlegi házelnökkel szemben (21 százalék).

Ján Kubiš futott be a hatodik helyre a szavazatok 2 százalékát gyűjtve, a tábora pedig főleg Pellegrini mellé állna a második körben (51 százalék), az ellenzéki jelölt 30 százalékra számíthat körükben.

Leader of Hungarian minority MA Krisztián Forró endorsed Peter Pellegrini for President. According to Forró, Pellegrini will ensure regional development and better living conditions for the Hungarian community in Slovakia as well as better relations with the Hungarian government. pic.twitter.com/8kSPGnJGG7 — Slovakia (Elects) March 27, 2024

Fontos leszögezni, hogy egyetlen felmérés alapján még nehéz lenne hosszútávú következtetéseket levonni, különösen a hírhedten kiszámíthatatlan szlovák politikai életben.

Ahhoz viszont megfelelő kiindulási alapot jelent, hogy az alapvető erőviszonyokat fel lehessen mérni. Vélhetően még hasonló közvélemény-kutatások sora fog megszületni a következő héten, amelyek talán közelebb visznek a megoldáshoz, egy azonban biztos:

a második körben az a jelölt lesz képes győzelmet aratni, amelyik ügyesebben szólítja meg a bizonytalanokat, valamint más táborokat.

Az első körös győzelme ellenére még maradhatott mozgósító erő Korčok kampányában, mivel az előnye nem megnyugtató, ezért azokat is könnyebben tudja megszólítani, akik nem támogatnák őt, de a riválisától ódzkodnak. Pellegrini számára sem teljesen veszett az ügy, főleg a nemzeti szavazatok hozhatnak neki sokat a konyhára. Ha a vetélytársa nem tud megfelelően mozgósítani, akkor előzhet is a második fordulóban. Ez nem lenne egyedülálló, már kétszer is látott ilyet Szlovákia. Biztosat azonban csak április 6-a után lehet majd mondani, aznap este kiderül, hogy ki ülhet be az államfői székbe Pozsonyban.

