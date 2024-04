Podoljak: egy ilyen háborúnak csak egy megoldása van

A tanácsadó szerint jelenleg nincs pozícióháború (nincs előrenyomulás, de a harcok intenzitása rendkívül magas), nincs jele a "befagyásnak". Kiemeli:

az Orosz Föderáció minden erőforrását a háborúba dobja. Egy ilyen típusú háborúnak csak katonai megoldása van

"Nem lehet majd csak ülni és várni, továbbra is szükség lesz a haditermelés drasztikus bővítésére és Ukrajna feltöltésére hatalmas mennyiségű fegyverrel. Minél gyorsabban, annál hatékonyabb és annál jobb lesz a helyzet" - húzta alá.

Without illusions. There is no positional war (no advancement, but the intensity of fighting is extremely high), no signs of {:url}