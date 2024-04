Hatalmas páncélosrohamot indítottak az oroszok Umanszke ellen – Videón az összecsapás

Miután Avgyijivka elesett, a város védői visszahúzódtak a településtől 8-15 kilométerre található kis faluba, a védelmi rendszerekkel megerősített három kistelepülésből legalább kettő már orosz kézre került. Most az orosz haderő nyugatra próbál tovább nyomulni, a következő célpont vélhetően Umanszke.

A hétvégén átfogó támadást kísérelt meg a falu térségében az orosz haderő: az alábbi videón jól látható a katonai művelet. Az ukrán védők fel voltak készülve az offenzívára: tüzérséggel, páncéltörő rakétákkal vették célba a támadásban résztvevő orosz járműveket, súlyos veszteségeket okozva ezzel.

Csak ezen az egy felvételen hat harcjármű szenved súlyosnak tűnő találatot.

On Saturday, Russian forces attempted a sizeable armored assault west of Tonenke, Donetsk Oblast. They ran directly into a Ukrainian ATGM free fire zone led by the 25th Airborne Brigade, losing multiple armored vehicles. pic.twitter.com/bLz5Y9Kuzy