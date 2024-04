Második világháborús jelkép miatt áll a bál Németországban

Az Adidas bejelentette, hogy az egyedi számozással történő vásárlások esetében megtiltja 44-es számú német válogatott futballmezek készíttetését a szurkolók számára. Ez a döntés azután született, hogy felmerült, a mezek hasonlítanak a második világháborúban az SS-egységek által használt jelzésekre.

Michael König történész hívta fel először a figyelmet arra, hogy a mez kialakítása etikailag aggályos lehet. Az SS rúnát 1929-ben tervezték a náci egységek számára, amelyek feladatai közé tartozott a haláltáborok igazgatása, ahol zsidók és más kisebbségek millióit végezték ki.

