Oroszország meg akarta torpedózni az ukrán mozgósítást, csúnya lebukás lett a vége

Oroszország hétfőn egy propagandavideót kezdett el terjeszteni Telegram-oldalakon, melynek célja az ukrán mozgósítási erőfeszítések aláásása. Azonban kiderült, hogy a videóban valójában két orosz színész szerepel.

Először az amerikai Institute for the Study of War (ISW) hétfői jelentése írt arról, hogy Oroszország egy az ukrajnai mozgósításról szóló propagandavideót terjeszt, melynek célja az ukrán kormányba vetett bizalom aláásása. A videót magas szakmai színvonalon készítették el, ami azt mutatja, hogy egy összehangolt információs művelet terméke.

A videót a következő felirattal osztották meg:

Az ő fia az elit, ti pedig ágyútöltelékek vagytok.

A felvételen két fiktív fiatalember szerepel: az egyik magángépen utazik a Svájci Alpokba, lányok veszik körül, alkoholt iszik és kábítószerezik. A másik eközben a fronton harcol, ahol megsérül.

Az Agentsztvo című orosz lap most azonosította a videóban szereplő két színészt – írja az Ukrajinszka Pravda.

Az elit fiát a 26 éves Makszim Gromov játssza, aki jelenleg egy moszkvai színház színésze. A színművész az orosz elnökválasztás előtt már feltűnt egy propagandavideóban, ahol szavazásra buzdította az embereket.

A másik színész a tyumeni Alekszandr Panov, aki a helyi bábszínház társulatának tagja volt 2009 és 2022 között, és számos orosz filmben is játszott.

Az orosz mozgósítási adatok egyébként azt mutatják, hogy a kötelező mozgósítás során elsősorban a szegényebb, főleg nemzetiségek által lakott vidékekről hívtak be tartalékosokat, míg a nagyvárosok gazdagabb rétegeinek fiai nagyrészt elkerülték a katonáskodást.

A Kreml korábban is használt már drága propagandavideókat a központilag irányított információs műveletek részeként. A mostani anyag jellemzői arra utalnak, hogy

a videó a Kreml szélesebb körű erőfeszítéseit támogatja, amelyek célja az ukrán kormány iránti bizalom, valamint az ukrán mozgósítási erőfeszítések aláásása, illetve a belföldi elégedetlenség szítása

– írja az ISW a propagandavideóról.

Címlapkép forrása: Ashley Chan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images