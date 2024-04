Háborús felkészülésre köteleznék a NATO-államokat Európa legerősebb hadseregeinek országai

Három európai külügyminiszter véleménycikkben hangsúlyozta a NATO kollektív védelmének jelentőségét a fokozódó orosz agresszió közepette. A német Annalena Baerbock, a francia Stéphane Séjourné és a lengyel Radosław Sikorski arra szólítja fel az európai szövetségeseket, hogy a kontinens jövőjének biztosítása érdekében méltányosan vegyék ki részüket a NATO feladataiból.

A miniszterek a Politicón megjelent nyíltlevelükben kiemelik a NATO kulcsfontosságú szerepét a demokratikus értékek fenntartásában és a biztonság garantálásában 32 európai és észak-amerikai tagországában. Hangsúlyozzák az Oroszország agressziója által jelentett jelenlegi kihívást, és felhívásukban azt írják, hogy a béke és a stabilitás megőrzése érdekében egységes válaszra van szükség.

Elismerve, hogy az Ukrajnában zajló konfliktus Oroszország birodalmi törekvéseinek bizonyítéka, a miniszterek fontosnak tartják a NATO alapító elvének fenntartását: az egyik tag elleni támadás az összes tag elleni támadás. Hangsúlyozzák, hogy az európai nemzeteknek meg kell erősíteniük védelmi képességeiket, és kezelniük kell a szövetségen belüli kritikus hiányosságokat.

Kötelező érvényű, hosszú távú szerződésekre van szükségük – világos határidőkkel, bizonyos szintű ambíciókkal, rögzített pénzügyi kötelezettségvállalásokkal és vásárlási garanciákkal a kormányainktól

– fogalmaznak a levélben a hadiipari kötelezettségekről.

A miniszterek által felvázolt kulcsfontosságú javaslatok közé tartozik a védelmi kiadásokra vonatkozó 2 százalékos GDP-arányos célkitűzés teljesítése, az európai védelmi ipar képességeinek kihasználása a katonai korszerűsítésre, valamint a technológiai előny fenntartásához a jövőbeli technológiákba való befektetés. Fontosnak tartják a közös erőfeszítés jelentőségét a szövetség hatékonyságának biztosításában és a potenciális ellenfelek elrettentésében.

„Putyin két évvel agressziós háborúja után arra a téves számításra alapozza stratégiáját, hogy le tudja fárasztani Ukrajnát, és kihúzhatja a támogatásaink megfogyatkozásáig. Célja az is, hogy próbára tegye szövetségünk egységét és elszántságát. Ezért az erőnek, az egységnek és az együttműködésnek kell vezérelnie a válaszunkat. Be kell bizonyítanunk, hogy az agressziója nem kifizetődő - sem most, sem a jövőben” – írják a német, francia és lengyel politikusok.

A miniszterek a felszólító levelükben megerősítik elkötelezettségüket Ukrajna támogatása és az orosz agresszióval szembeni ellenállás mellett, hangsúlyozva, hogy a NATO-szövetségesek között erőre, egységre és együttműködésre van szükség. A NATO 75. évfordulójának megünneplésekor a miniszterek szerint a jövő nemzedékek szabadságát és biztonságát biztosító modern és erőteljes transzatlanti szövetségre van szükség.

Végezetül a véleménycikk felszólítja az európai szövetségeseket, hogy a kontinens jövőjének védelme érdekében mutassanak készséget a NATO-n belüli felelősségük vállalására és az orosz agresszió jelentette kihívásokkal való szembenézésre.

Címlapkép forrása: Getty Images