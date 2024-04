Olyan dolog történt, amitől tényleg elszabadulhat a pokol a Közel-Keleten: már komolyan aggódnak Washingtonban

Fölöslegesnek, provokatívnak és értelmetlennek nevezték jelenlegi és volt amerikai tisztségviselők Izrael Damaszkusz elleni légitámadását, mely során három iráni tábornok és több magas rangú iráni tiszt is meghalt - írja a New York Times

Izrael a damaszkuszi iráni nagykövetséget bombázta le pár napja, a támadásban három iráni tábornok is meghalt és még négy tiszt életét vesztette. Irán bosszút esküdött.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 04. 02. Magas rangú iráni tábornokokat ölt meg Izrael, Teherán szörnyű bosszút ígért

Ralph Goff volt CIA-vezető „elképesztően felelőtlennek” nevezte Izrael támadását amely szerinte csak eszkalációhoz fog vezetni Amerikával és Izraellel szemben egy eleve feszült időszakban.

Dana Stroul, a Pentagon korábbi Közel-Keletért felelős vezetője is úgy fogalmazott, hogy „teljeskörű háború felé lendülhet ki az inga” a csapás után, az esetet Kászim Szulejmáni tábornok halálához hasonlította, melyet követően Irán ballisztikus rakétákat lőtt ki egy amerikai bázisra. Hozzátette: szerinte ahogy akkor, most is megváltozik majd, ahogy az iráni forradalmi gárda elitegysége, a Kudsz erők működik majd.

Kenneth F. McKenzie Jr. nyugalmazott négycsillagos tábornok úgy látja: a fő kérdés most az, hogy Irán eszkalálni fog-e vagy inkább próbálják majd hűteni az indulatokat. Hozzátette ugyanakkor: Iránnak nincs érdemi képessége arra, hogy komoly csapást mérjen Izraelre.

Sabrina Singh, a Pentagon szóvivője inkább azt hangsúlyozta: Amerikának semmi köze nem volt a támadáshoz és nem is tudtak róla előre.

A csapás időzítése azért is érdekes, mert Irán inkább igyekezett visszafogni azokat a radikális szervezeteket, melyek a Gáza elleni inváziót követően amerikai bázisokat támadtak a Közel-Keleten. Az elmúlt két hónapban szinte egyáltalán nem voltak támadások amerikai támaszpontok ellen. Ugyanakkor Izrael régóta támad Iránhoz köthető célpontokat Szíriában, főleg azért, mert a perzsa állam a libanoni Hezbollah és a palesztin Hamász legnagyobb támogatója.

Címlapkép forrása: Getty Images