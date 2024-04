Videó: egyetlen jól irányzott kézigránáttal intézték el Oroszország legjobb tankját

A felvétel azért érdekes, mert az elhagyott harckocsin láthatólag egy drónvédelmi ketrec és egy elektronikus harcászati rendszer is volt. A védelmi intézkedésektől függetlenül az ukrán drón közel repült a páncéloshoz és bedobott egy kézigránátot a vezetőoldali búvónyíláson, melynek következtében az egész harcjármű kiégett.

Azt nem tudni, hogy az elektronikus harcászati rendszer megfelelően működött-e, be volt-e kapcsolva. Az viszont biztosra vehető, hogy a harckocsira épített „tyúkketrec” nem volt elég nagy ahhoz, hogy minden búvónyílást lefedjen. Pedig lehet, hogy a lesajnált megoldás megvédte volna a harckocsit a megsemmisüléstől.

One small grenade, but so much impact. Neither the anti-drone cage nor the EW system helped the Russian T-90M pic.twitter.com/Aq8PljN6fr