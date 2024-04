Visszatért a háború korai szakaszának csúcsfegyvere, de nem biztos, hogy ennek örül Kijev

Kijev nemrégiben osztott meg a közösségi-média platformjain egy rövid válogatásvideót, melyen a háború első szakaszának egyik sztárja, az amerikai FGM-148 Javelin által kilőtt páncélosok láthatóak. A csúcsfegyver visszatérése azonban Kijev egyik legsúlyosabb problémájára is ráerősít.

Az ukránok által közölt rövid válogatásba elméletileg az elmúlt hetek "fogásai" kerültek bele. A videókon jól látszik az, hogy az ukrán Javelinek különböző orosz páncélozott járműveket ütnek ki.

The Ukrainian Omega SOF unit recently released a compilation of US-supplied FGM-148 Javelin top attack ATGMs hitting Russian targets. pic.twitter.com/jfoUvExJff — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 2, 2024

Maga az FGM-148 egyébként valóban kiváló fegyver: a két komponensből, egy eldobható indítócsőből és egy újra felhasználható célzórendszerből álló eszköz szárazföldi és légi célpontok ellen is bevethető. Ukrajnában igazi hírnévre a legendás "top-down" beállítás miatt tett szert, melynek lényege az, hogy a célponthoz közeledve a rakéta "felszökken" a levegőbe, majd függőlegesen csapódik be, ezzel a leggyengébben védett területet támadja, ráadásul jó eséllyel kikerüli a páncélos aktív védelmét is (bár ilyen technológia sem az orosz, sem az ukrán járműveken nem található).

Az ugyanakkor, hogy a Javelinek ismét rivaldafénybe léptek, megerősíti az ukrán csapatok egyik legégetőbb problémáját is: a célzórendszertől függően egy FGM-148-as maximális lőtávolsága 2-4 kilométer között mozog, bőven egy átlagos 155 mm-es tüzérségi löveg hatótávján belül. Valószínű tehát, hogy Kijev a lőszerhiány miatt volt kénytelen visszaállni a háború elején egyébként tökélyre fejlesztett stratégiához, melynek értelmében kis, 2-4 fős csapatok mozognak gyorsan a harctéren, orosz célpontokra vadászva.

Címlapkép: brit katonák tanítják az ukrán újoncokat az FGM-148 Javelin használatára. A címlapkép illusztráció, forrása: Leon Neal/Getty Images