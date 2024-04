Zelenszkij: nagyszabású mozgósítás jön az orosz haderőben

Elmondhatom, hogy Oroszország készen áll arra, hogy június 1-jéig további 300 000 katonát mozgósítson

– jelentette ki az ukrán elnök.

Vlagyimir Putyin orosz államfő még 2022 szeptemberében jelentett be részleges mozgósítást, akkor nagyjából 300 ezer tartalékost hívtak be az ukrajnai frontra. A mozgósításról szóló elnöki rendelet hatálya azonban még mindig él, így ez alapján elvileg továbbra is behívhatók tartalékosok.

Az orosz védelmi minisztérium szerdán jelentette, hogy

idén már 100 ezren csatlakoztak szerződéssel az orosz haderőhöz.

A tárca szerint a Crocus City Hall elleni terrortámadás miatt megnőtt a jelentkezők száma, 10 nap alatt 16 ezren járultak a toborzóirodákhoz, hogy Ukrajnában harcoljanak. Bár a merényletért az Iszlám Állam vállalta a felelősséget, Moszkva minden áron Ukrajnát akarja láttatni a terrortámadás megrendelőjeként.

Zelenszkijt a szerdai sajtótájékoztatón arról is kérdezték, hány embert kell idén mozgósítani az ukrán haderőbe.

A mozgósítandó emberek pontos számát nem tudom megmondani... Nincs szükségünk félmillióra

– válaszolta az ukrán elnök.

Címlapkép forrása: Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images