Legendás szupertankot élesztenek újjá az oroszok: felújítják a JSz-7-est

A Joszif Sztálin után elnevezett JSz-7-es, vagy ISz-7-es egy hatalmas méretű szovjet kísérleti nehézharckocsi volt, közvetlenül a második világháború után építették meg az első prototípusokat. Összesen hat darabot készítettek belőle és az 1950-es évek végéig kísérleteztek velük a szovjet mérnökök. Sorozatgyártására, rendszeresítésére nem került sor.

Pár napja felvételek jelentek meg arról, hogy orosz mérnökök egy csapata elkezdett dolgozni azon, hogy a jelenleg Kubinkában tárolt JSz-7-est ismét működőképessé tegyék. A rossz nyelvekkel ellentétben a projekt célja valószínűleg a történelmi emlékezet ápolása és nem az, hogy Ukrajnába küldjék a masszív harckocsit.

An attempt of restoration of JS-7 in Russian Patriot park. pic.twitter.com/kFYCym8wmi