Az éj leple alatt gigantikus robbanás rázta meg a Morozovszk légibázist, szivárognak az információk

A Rosztov megyében található Morozovszk melletti légibázist több felvétel és helyi forrás szerint ukrán támadás érte, videó jelent meg a térségben történt hatalmas robbanásról. A légvédelem láthatólag érzékelte a támadást és gépágyúkkal tüzet is nyitottak.

Additional footage of multiple large explosions in the vicinity of Russias Morozovsk Airbase during the Ukrainian drone attack tonight. pic.twitter.com/JdodizRDRP