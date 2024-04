Botrány: amerikai katona harcol az orosz hadseregben, súlyos dolgot derítettek ki róla

Pár napja furcsa videó jelent meg Avgyijivkából: egy kitakart arcú, orosz gyakorlóban látható fegyveres amerikai zászlót lobogtatott az elfoglalt ukrán faluban. Nyilatkozott is az orosz médiának, ebben a rövid riportban tökéletes amerikai angol akcentussal azt mondta, hogy „segíteni ment” az orosz hadseregbe és arra kérte honfitársait, hogy „nézzenek utána a dolgoknak” a háborúval kapcsolatosan. Az orosz katonákat „csodálatos embereknek” nevezte, akik sokkal durvább körülmények közt harcolnak, mint ahogy az amerikai katonák harcoltak Afganisztánban. A férfi állítása szerint 10 évet szolgált Afganisztánban, a légierő kötelékében.

US Air Force Veteran (unconfirmed, self-proclaimed) planting a U.S. flag in Avdiivka on Russias behalf. Also wearing a RU flag patch on right sleeve. pic.twitter.com/ahejVB84uj