Komoly figyelmeztetés érkezett: olyan eszközt villantott Kína, amellyel az egész világon zavart kelthet

A The Guardian beszámolt az amerikai Microsoft figyelmeztetéséről, amely szerint Kína szerte a világban több választás kimenetelét is megpróbálhatja majd befolyásolni idén a modern technológia segítségével.

Kína 2023 végén a tajvani választások során bevetette a mesterséges intelligencia (AI) által generált tartalmakat, amelyekkel megpróbálta a saját javára befolyásolni az eredményeket. Az elmondások alapján ez volt az első dokumentált eset, hogy az AI felhasználásával próbálkozik a kampányra hatást gyakorolni egy külső hatalom. A 2024 januárjában megtartott szavazás nem Pekingnek kedvező végkimenetelt hozott, ennek ellenére a keleti nagyhatalom tovább folytatja a beavatkozási kísérleteit a jövőben is.

Az amerikai technológiai óriásvállalat szerint a kínai kibercsoportok elsősorban a nagy horderejű választásokra koncentrálják majd az energiájukat. Ilyenek lehet majd Dél-Korea, India vagy az Egyesült Államok is. A jelentés szerint az észak-koreai hackerek is csatlakozhatnak majd a beavatkozási kísérletekhez.

A Microsoft elmondta, hogy a mesterséges intelligenciával létrehozott tartalmak egyelőre csak csekély mértékben tudnak változtatni egy választáson, ám ez a jövőben változhat.

A jelentés egy kínai csoportot is megnevezett, amelyik rendkívül aktív volt a tajvani dezinformációs kampányban, ez a Dragonbridge. Ők a YouTube videómegosztóra töltöttek fel olyan tartalmakat, amelyeket a mesterséges intelligencia generált, és az egyik Kína-barát jelölt melletti dolgok hangzottak el benne. A platform még azelőtt törölte a felvételt, hogy az sok emberhez eljutott volna. A későbbi győztes ellen számos lejárató információt tettek közzé, kezdve a Laj Csing-tö állítólagos korrupciós ügyeitől egészen a családját is érintő tartalmakig.

A Microsoft arra figyelmeztet, hogy a csoport már meg is kezdte az Egyesült Államokban a zavarkeltést, mivel a nyugati nagyhatalom novemberben tart választásokat. Más célja is lehet az elsősorban a közösségi médiás felületeken terjesztett dezinformációs kampánynak: minél több információt összegyűjteni az állampolgárokról. A dokumentumban néhány hónap alatt számos olyan konkrét esetet is megneveztek, amellyel zavart igyekeztek kelteni a választók között. Az egyre inkább fenyegető keleti kiberfenyegetés ellen az elmúlt években több politikus is felszólalt, azt állítva, hogy a hackerek lejáratókampányt folytatnak ellenük.

Címlapkép forrása: Selçuk Acar/Anadolu via Getty Images