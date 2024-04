Végóráihoz közeledik a katonai junta hatalma Kína szomszédjában: hamarosan indulhat a főváros ostroma

Mianmarban 2021-ben vette át puccsal a katonai vezetés a hatalmat, amelynek következtében az országban számos tüntetés indult. A különböző etnikai és politikai alapon szerveződött csoport összefogott a kormány ellen, számos terület felett átvették az ellenőrzést. Ameddig a katonai junta mellett olyan hatalmak sorakoztak fel, mint Oroszország vagy Kína, addig a felkelők nem számíthattak erős külföldi támogatóra. Az aszimmetrikus erőviszonyok ellenére a hegyvidéki, sűrű növényzettel benőtt területeken az ellenállók sikeres gerilla hadviselést tudtak folytatni.

A harcok évek múltán sem csitultak, a reguláris haderő katonái pedig kezdtek kimerülni, miközben a morál is egyre jobban csökkent.

A lázadók 2023-tól kezdve az ország egyre nagyobb és fontosabb területei felett vették át az ellenőrzést, így például az egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalnak számító határtelepülés, Chinshwehaw irányítását is megszerezték. Ezzel rendszeres bevételhez is jutottak, mivel vámot vetettek ki az itt áthaladó árukra. Az elmúlt hónapokig a kormányerők bázisterülete – minden gyengeség ellenére – nem forgott veszélyben. A csütörtöki dróncsapások jelzik, hogy már ez sem feltétlenül igaz.

Rebel groups targeted the juntas military headquarters and air base in Myanmars capital Naypyidaw with 29 drones on Thursday in a rare attack on the military regimes stronghold, according to the shadow National Unity Government. https://t.co/zPSWbZUPfn