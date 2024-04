Nagyon furcsa „tuninggal” pakolták tele ezt az orosz tankot – Ennek meg mi értelme?

Az oroszok és az ukránok is egyaránt „tuningolják” saját harckocsijaikat, népszerű „upgrade” a tetőre hegesztett masszív rács, melyet adott esetben álcahálóval is ki lehet egészíteni. Ennek a célja a felülről érkező dróntámadások elhárítása, ami egyébként hatékony például a fentről ledobott aknagránátok ellen.

Ezt a harckocsit az oroszok láthatólag telepakolták 2-3 elektronikus harcászati rendszerrel is: ennek a célja az lenne, hogy zavarja az ukrán drónkommunikációs rendszereket, földre kényszerítve ezzel a támadó drónokat.

